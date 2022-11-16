Reuters узнало об экстренной встрече послов стран НАТО после ЧП в Польше
Послы стран – членов НАТО встретятся в среду, 16 ноября, по просьбе Польши на основании статьи 4 устава Североатлантического альянса, сообщили агентству Reuters два европейских дипломата.
Согласно статье 4, члены альянса могут вынести на экстренное обсуждение любой вопрос, вызывающий озабоченность, особенно в связи с безопасностью страны-члена НАТО. Один из дипломатов добавил, что альянс «будет действовать осторожно и ему потребуется время, чтобы проверить, как именно произошел инцидент».
О необходимости выяснить фактическую информацию о падении ракет возле польско-украинской границы днем ранее, 15 ноября, заявили в Пентагоне. Представитель ведомства отказался спекулировать на домыслах в отсутствие фактов и призвал дождаться официальной информации.
В этот день польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил о работе с Варшавой и партнерами по НАТО для сбора информации по инциденту в Польше. Он добавил, что США берут время для выяснения ситуации.
О необходимости разобраться в произошедшем заявил в этот день и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время переговоров с польским президентом Анджеем Дудой он указал на важность установления всех фактов инцидента с ракетами в Польше.