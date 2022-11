Российские музыканты номинированы на премию Grammy

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Grammy-2023. Среди артистов, претендующих на получение статуэтки, есть и российские музыканты. Все они учились в Московской консерватории, узнали «Известия».

Пианист Даниил Трифонов номинирован в категории «Лучшее классическое инструментальное соло» за альбом музыки Баха и его сыновей The Art Of Life.

Дирижер Максим Емельянычев, записавший вместе со своим коллективом Il Pomo D’Oro и сопрано Джойс Ди Донато альбом Eden, может получить награду за лучший классический сольный вокальный альбом.

В той же номинации с Емельянычевым поборется пианист Кирилл Кузьмин. Он отмечен за работу с меццо-сопрано Сашей Кук How Do I Find You.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, это лишнее свидетельство той роли, которую российские музыканты сегодня играют в мировом пространстве академической музыки.

«Все эти музыканты живут за границей и воспринимаются как международные артисты (фигур, не представленных на американском рынке, Национальная академия искусства и науки звукозаписи, вручающая Grammy, практически не рассматривает). Однако это не отменяет того факта, что они представители российской исполнительской школы, по праву считающейся одной из лучших в мире. И, кстати, никто из них не делал громких антироссийских высказываний» — отметил эксперт.

Победители Grammy станут известны 5 февраля 2023 года.

Живущие в России молодые музыканты тоже покоряют залы и обретают поклонников по всей стране. О них в начале ноября рассказывал художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ и виолончелист Сергей Ролдугин.

В концерте, посвященном Дню народного единства, он выступал вместе с лауреатами IV Всероссийского музыкального конкурса скрипачом Михаилом Усовым и победителем I Международного конкурса имени Рахманинова пианистом Александром Ключко.