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Минобороны РФ назвало заявления о падении «российских» ракет в Польше провокацией

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Заявления польских СМИ о падении якобы «российских» ракет являются намеренной провокацией для эскалации обстановки. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило Минобороны РФ.

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«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Минобороны также отметило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

«Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», — отметили в ведомстве

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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