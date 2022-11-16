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Ефрейтор Хамурзаев минометным ударом уничтожил склад боеприпасов украинских националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В ходе боев у одного из населенных пунктов по поступившим разведданным ефрейтор Джамаk Хамурзаев произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям националистов, в результате которого был уничтожен блиндаж противника, а также склад с боеприпасами. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 16 ноября.

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Хамурзаев оказывал огневую поддержку российских подразделений ведущих наступление на позиции украинских боевиков. Так, своими действиями ефрейтор существенно снизил боевые возможности украинских вооруженных формирований, чем и способствовал стремительному наступлению российских войск.

Старший сержант Артем Рочков управлял экипажем по обеспечению устойчивой связи внутри колонны и с вышестоящим штабом. Однако в бою с украинскими боевиками из-за разрыва минометного снаряда антенна радиостанции получила повреждения, вследствие чего была выведена из строя.

Рискуя жизнью, Рочков выдвинулся для оперативного восстановления работоспособности изделия. Под непрекращающимися обстрелами он заменил поврежденные элементы антенны, заново настроил станцию и обеспечил связью. По организованным каналам связи были оперативно вызвано подкрепление. Благодаря этому российским военнослужащим удалось эффективно отражать атаки боевиков до прибытия подкрепления, а после — перейти в контрнаступление и разгромить врага.

Кроме того, украинские боевики, желая восстановить контроль над утраченными позициями, предприняли массированную атаку на район расположения российских войск с применением артиллерийского и минометного огня. В ходе очередного обстрела осколком мины была повреждена аппаратная связи, из-за чего связь в группе была утеряна. Капитан Константин Кулигин выдвинулся устранять поврежденное изделие. Его высокий уровень профессионализма позволил оперативно восстановить работоспособность аппаратной и связь.

По вновь организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, на основании которых по противнику был нанесен значительный ущерб.

Ранее, 15 ноября, начальник аппаратной отделения связи старший прапорщик Роман Калашников в составе батальонной тактической группы Вооруженных сил России освобождал один из населенных пунктов от украинских националистов. Экипаж под командованием Калашникова на боевом дежурстве организовывал устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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