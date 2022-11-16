Президенты Польши и США начали переговоры после инцидента с ракетами

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Джо Байден начали переговоры после инцидента с ракетами. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель канцелярии польского лидера по международной проблематике Якуб Кумох.

«Идет разговор президентов Польши и США», — уточняется в сообщении, опубликованном в Twittre-аккаунте польского Кумоха.

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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