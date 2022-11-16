Министр обороны Венгрии рассказал об инциденте с падением ракет в Польше

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий заявил, что в ситуации с падением ракет в Польше пока нет необходимости предпринимать какие-либо шаги, нужно дождаться подробностей относительно инцидента от польских властей. Об этом он рассказал в эфире телеканала M1 во вторник, 15 ноября.

«Мы не знаем точно, что произошло, ждем сообщения наших польских коллег... Мы внимательно следим за развитием событий, венгерская армия, как всегда, стоит на защите страны. Пока что нам нет необходимости предпринимать какие-то особенные шаги, за исключением того, что мы постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать, если что-то случится», — сказал министр.

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США работают с Варшавой для сбора информации по инциденту в Польше. Он добавил, что Вашингтон «не стремится к эскалации ситуации».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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