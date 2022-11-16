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Министр обороны Венгрии рассказал об инциденте с падением ракет в Польше

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Фото: t.me/dnrdonetsk
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Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий заявил, что в ситуации с падением ракет в Польше пока нет необходимости предпринимать какие-либо шаги, нужно дождаться подробностей относительно инцидента от польских властей. Об этом он рассказал в эфире телеканала M1 во вторник, 15 ноября.

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«Мы не знаем точно, что произошло, ждем сообщения наших польских коллег... Мы внимательно следим за развитием событий, венгерская армия, как всегда, стоит на защите страны. Пока что нам нет необходимости предпринимать какие-то особенные шаги, за исключением того, что мы постоянно на связи на международном и военном уровне со всей системой Европы и НАТО, чтобы быть готовыми немедленно отреагировать, если что-то случится», — сказал министр.

Ранее этим же днем, 15 ноября, польские СМИ распространили информацию о падении одной–двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Минобороны РФ сообщило, что российская армия не наносила ракетных ударов по целям вблизи польско-украинской границы. Ведомство также охарактеризовало сведения, распространившиеся в польских СМИ и озвученные официальными лицам, как намеренную провокацию, направленную на эскалацию ситуации.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США работают с Варшавой для сбора информации по инциденту в Польше. Он добавил, что Вашингтон «не стремится к эскалации ситуации».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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