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При уничтожении «Точки-У» над Белгородской областью погиб один человек

Губернатор Гладков: один человек погиб при уничтожении ракеты «Точки-У над Белгородской областью
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Фото: vk.com/ЧП черноземья
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Мужчина погиб при уничтожении ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, еще два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«В результате обстрела Валуек погиб мужчина. С осколочными ранениями нижних конечностей доставлены в больницу мужчина и женщина. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние обоих средней степени тяжести», — написал Гладков в своем Telegram.

Он также сообщил, что в результате обстрела города Шебекино погибли два человека. Позднее в операционной от полученных травм скончалась бабушка 80-ти лет. Еще двое пострадавших находятся в больнице — один в реанимации в тяжелом состоянии и один в отделении в состоянии средней степени тяжести.

Также 22 октября два человека погибли при обстреле города Шебекино. По словам Гладкова, пострадали 11 человек, четверо — в тяжелом состоянии.

Днем ранее губернатор Белгородской области сообщил, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. Предварительно, пострадала одна женщина.

В ряде регионов РФ с 20 октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это связано с ситуацией на Украине.

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