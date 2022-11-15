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В Чехии сообщили об отсутствии проблем с поставками нефти по южной ветке «Дружбы»

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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Проблем с поставками нефти по южной ветке «Дружбы» в Чехию нет. Об этом сообщила пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова во вторник, 15 ноября.

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«Никаких проблем с поставками нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию нет. Нефть поступает бесперебойно», — передает ее слова «РИА Новости».

Как сообщила газета Mladá fronta DNES, нефть в страну поступает из Словакии, как и должна.

Ранее этим же днем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечернее заседание совета безопасности в связи с остановкой нефтепровода «Дружба». Тогда же Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии из-за падения давления.

В прошлом месяце на «Дружбе» произошло ЧП. 12 октября «Транснефть» получила уведомление от компании-оператора Pern об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше. Утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода на территории Польши — примерно в 70 км от Плоцка. Данный маршрут является основным в рамках поставок нефти в Германию.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил тогда Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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