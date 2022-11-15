Реклама
Прямой эфир
Происшествия
При уничтожении «Точки-У» над Белгородской областью погиб один человек
Мир
США считают приоритетом поставки Украине средств ПВО
Мир
Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы
Мир
В Мексике эвакуировали заксобрание штата Тамаулипас из-за угрозы взрыва бомбы
Мир
В Чехии сообщили об отсутствии проблем с поставками нефти по южной ветке «Дружбы»
Мир
Женщинам-депутатам парламента Италии разрешили кормить младенцев грудью
Спорт
Футболистов сборной России встретили в Таджикистане с подарками
Мир
Постпред РФ допустил создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года
Мир
СМИ Польши сообщили о двух упавших на территории страны ракетах
Мир
На Украине уничтожили первую словацкую гаубицу Zuzana 2
Мир
Полянский назвал «фиговым листом» резолюцию ГА ООН о репарациях Украине
Мир
На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным

Иранский футболист Даеи отказался посещать ЧМ-2022 из-за ситуации в стране

Легендарный иранский футболист Али Даеи отказался посещать ЧМ-2022 из-за ситуации в стране
0
Фото: Global Look Press/imago sportfoto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный бомбардир в истории сборной Ирана, бывший футболист Али Даеи заявил, что отказался от приглашения Международной федерации футбола (ФИФА) поехать на чемпионат мира, который пройдет в Катаре. Причиной такого решения послужили протесты в Иране, сообщил Даеи 15 ноября.

Иран грозный: насколько реальна война между Тегераном и Эр-Риядом
И почему заявления о потенциальном нападении на Саудовскую Аравию выгодны США

«В эти дни, когда большинству из нас тяжело, я отказался от официального приглашения посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми. Я хочу быть с вами на родине и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни», — написал бывший футболист в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Даеи также выразил надежду на светлые времена для жителей своей страны.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16:00 мск)», сообщает «Спорт-Экспресс».

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», которая скончалась вскоре после задержания. По информации Iran International, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022