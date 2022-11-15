Иранский футболист Даеи отказался посещать ЧМ-2022 из-за ситуации в стране

Известный бомбардир в истории сборной Ирана, бывший футболист Али Даеи заявил, что отказался от приглашения Международной федерации футбола (ФИФА) поехать на чемпионат мира, который пройдет в Катаре. Причиной такого решения послужили протесты в Иране, сообщил Даеи 15 ноября.

«В эти дни, когда большинству из нас тяжело, я отказался от официального приглашения посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми. Я хочу быть с вами на родине и выразить сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни», — написал бывший футболист в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Даеи также выразил надежду на светлые времена для жителей своей страны.

Чемпионат мира – 2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Иран сыграет в группе против Англии, Уэльса и США. Первый матч иранцы проведут против англичан 21 ноября (16:00 мск)», сообщает «Спорт-Экспресс».

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. Поводом для народных волнений послужило задержание 22-летней Махсы Амини за «неправильное ношение хиджаба», которая скончалась вскоре после задержания. По информации Iran International, в клинике у девушки диагностировали серьезные черепно-мозговые травмы. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.