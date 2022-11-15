Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред РФ допустил возобновление иранской ядерной сделки до конца года
Экономика
Nike запустит онлайн-магазин с виртуальной обувью и одеждой
Мир
Французский политик призвал Зеленского не упрямиться и начать переговоры
Мир
Орбан созвал совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба»
Мир
США расширили список санкций против России
Мир
Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии
Мир
В Индонезии выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией
Мир
В ООН заявили о наличии сведений о казнях пленных на Украине
Мир
СМИ Польши сообщили о двух упавших на территории страны ракетах
Мир
На Украине уничтожили первую словацкую гаубицу Zuzana 2
Мир
Полянский назвал «фиговым листом» резолюцию ГА ООН о репарациях Украине
Мир
На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным
Сюжет:

Орбан созвал совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба»

0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечернее заседание совета безопасности в связи с остановкой нефтепровода «Дружба». Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

«Дружба» врозь: что известно о главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

«В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии из-за падения давления.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Позже, 10 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

Журналисты венгерского портала Origo 10 августа сочли приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию актом шантажа со стороны Украины. Они подчеркнули, что данный шаг Киева в первую очередь направлен против Венгрии за то, что она не посылает оружие украинской стороне.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022