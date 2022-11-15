Орбан созвал совет безопасности из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал вечернее заседание совета безопасности в связи с остановкой нефтепровода «Дружба». Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

«В ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши премьер Виктор Орбан созвал совет безопасности», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии из-за падения давления.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Позже, 10 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

Журналисты венгерского портала Origo 10 августа сочли приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию актом шантажа со стороны Украины. Они подчеркнули, что данный шаг Киева в первую очередь направлен против Венгрии за то, что она не посылает оружие украинской стороне.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.