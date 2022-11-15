Французский политик призвал Зеленского не упрямиться и начать переговоры

Французский политик-голлист Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом он написал 15 ноября в Twitter.

«Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры! Даже американские демократы уже проявляют нетерпение. Довольно выделять миллиарды и оружие для этого мафиозного режима!» — заявил политик.

Ранее в этот день Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из 10 пунктов. В него входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые минские соглашения невозможны.

Комментируя это заявление, глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите, заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. Президент РФ Владимир Путин также сказал, что позиция российской стороны по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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