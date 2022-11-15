В ООН заявили о наличии сведений о казнях пленных на Украине

ООН получила вызывающие доверие сообщения о том, что в отношении пленных на Украине могли применяться казни. Об этом заявил 15 ноября на брифинге заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Он рассказал, что сведения об этом получила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Хак отметил, что Богнер провела беседы со 159 украинскими военнослужащими, задержанными Россией и 175 российскими солдатами, схваченными на Украине.

Богнер ранее заявила, что украинские силовики пытали током российских военнослужащих в плену.

Несколько дней назад уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что информацию о пытках Киевом военнослужащих ЛНР передадут представителям Международного комитета Красного Креста.

В начале ноября военный Донецкой Народной Республики Юрий Сикач после освобождения при обмене пленными рассказал, что солдат били и пытали током в украинском плену.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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