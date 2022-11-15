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В ООН заявили о наличии сведений о казнях пленных на Украине

Представитель ООН Хак: есть данные о казнях, которые могли применяться к пленным на Украине
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Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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ООН получила вызывающие доверие сообщения о том, что в отношении пленных на Украине могли применяться казни. Об этом заявил 15 ноября на брифинге заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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Он рассказал, что сведения об этом получила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Хак отметил, что Богнер провела беседы со 159 украинскими военнослужащими, задержанными Россией и 175 российскими солдатами, схваченными на Украине.

Богнер ранее заявила, что украинские силовики пытали током российских военнослужащих в плену.

Несколько дней назад уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что информацию о пытках Киевом военнослужащих ЛНР передадут представителям Международного комитета Красного Креста.

В начале ноября военный Донецкой Народной Республики Юрий Сикач после освобождения при обмене пленными рассказал, что солдат били и пытали током в украинском плену.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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