На Украине уничтожили первую словацкую гаубицу Zuzana 2

На Украине уничтожена первая самоходная 155-миллиметровая гаубица Zuzana 2, из поставленных Киеву Словакией. Об этом 15 ноября сообщила братиславская газета Pravda.

В материале не приводятся подробности уничтожения военной техники. Однако оно сопровождается видео с кадрами искореженной гаубицы, которую везут на грузовике.

В ответ на публикацию пресс-секретарь словацкого минобороны Мартина Коваль-Какащикова заявила, что во время военных действий любая техника может быть уничтожена.

«На основе реакции с украинской стороны мы можем определенно заявить, что использование самоходных гаубиц Zuzana 2 уже сохранило и продолжает сохранять множество жизней», — отметила она.

По данным СМИ, летом и осенью минобороны Словакии передало Киеву шесть гаубиц Zuzana 2. В октябре глава военного ведомства республики Ярослав Надь заявил, что в ближайшее время Украине должны быть переданы еще две таких гаубицы.

Кроме того, как сообщалось в октябре, Германия, Дания и Норвегия планируют закупить для Украины 16 словацких гаубиц Zuzana-2, потратив на вооружение €92 млн. Уточнялось, что их должны поставить в следующем году.

В апреле Братислава и Киев стали обсуждать детали контракта на продажу 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana. Отмечалось, что комплекты Zuzana представляют собой модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную в том числе по стандартам НАТО. Этими системами пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Также сообщалось, что Киеву была передана единственная противоракетная система С-300, принадлежащая Словакии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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