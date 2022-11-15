Резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о репарациях Украине со стороны РФ с правовой точки зрения никому ничего не дает. Об этом заявил 15 ноября заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он также назвал эту резолюцию «фиговым листом».

«Очевидно, что у данного документа если и будут какие-то последствия, то это будет абсолютно искусственно притянутые за уши решения на национальном уровне, где резолюцией будут прикрываться только как фактически фиговым листком, не более того. Потому что с правовой точки зрения она ничего никому не дает», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Полянский указал, что принятие этой резолюции является подрывом авторитета ООН.

«Если организация штампует неконсенсусные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует», — заключил Полянский.

14 ноября ГА ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, еще 73 страны воздержались.

Тогда постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал в свою очередь, что резолюция ГА ООН о выплатах Россией репараций Украине юридически ничтожна, а также противоречит уставу организации.

А политолог, экономист и бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет отметил в беседе с «Известиями», что принятый ГА ООН проект резолюции является преступной лицензией, разрешающей США, Великобритании и другим странам НАТО красть российские активы.

Еще 11 сентября депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что разбогатеть за счет России киевскому режиму не удастся. Он отметил, что Украина получит от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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