Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
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- Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
России придется изымать имущество компаний из недружественных государств, если ее собственные зарубежные активы конфискуют. Об этом написал замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев 15 ноября в Telegram-канале.
«Если на основании решения Генассамблеи ООН <...> будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — отметил Медведев.
Он уточнил, что таких зарубежных средств в стране более чем на $300 млрд. По словам Медведева, этого будет достаточно, чтобы компенсировать украденное у России.
14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны России.
Политолог, экономист, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет в разговоре с «Известиями» назвал принятый документ преступной лицензией, разрешающей США, Британии и другим странам НАТО красть российские активы.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что авторы резолюции о репарациях Украине пытаются завершить грабеж золотовалютных резервов России, которые были совершенно незаконным образом заблокированы.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что ООН рискует превратиться в площадку, где «свои шкурные интересы» решают отдельные страны Запада.