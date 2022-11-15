Губернатор Гладков сообщил о двух погибших и трех пострадавших при обстреле Шебекино
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- Губернатор Гладков сообщил о двух погибших и трех пострадавших при обстреле Шебекино
Два человека скончались в результате обстрела города Шебекина в Белгородской области. Об этом 15 ноября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекина есть два погибших и три пострадавших», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, на место происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи. Глава округа и оперативные службы вышли на подомовой обход территории.
Гладков уточнил, что погибшие — мужчина и женщина. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, рваные раны, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом. В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50 м от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет!» — указал глава региона.
Также снарядами повреждена газовая труба. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий.
Гладков также выразил соболезнования близким погибших.
Ранее Шебекино попало под обстрел 22 октября. В результате погибли также два человека, один из которых был 16-летним подростком. Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что ранения получили 14 горожан.
Днем ранее Гладков рассказал, что на одном из промышленных предприятий в Шебекинском городском округе произошел пожар из-за попадания снаряда. По предварительным данным, пострадала одна женщина, ее доставили в больницу.
13 октября российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В ходе разговора глава украинской дипломатии признался, что Украина причастна к взрывам в Крыму и в Белгороде.