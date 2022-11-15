Реклама
Прямой эфир
Мир
Тернопольская область Украины на 90% осталась без электроснабжения
Экономика
Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2023 год
Мир
Варшава обвинила Берлин в попытках сменить власть в Польше
Спорт
Ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет в 2023 году в России
Мир
Молдавия допустила приостановку работы КПП на границе с Украиной
Мир
Медведев назвал резолюцию ООН о «репарациях» Украине беззаконным решением
Мир
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Мир
На Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры
Мир
Совбез ООН проведет 16 ноября заседание по ситуации на Украине
Мир
Ермак назвал ракетные удары по Украине ответом на речь Зеленского
Происшествия
На ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась
Мир
На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным
Сюжет:

На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал самым масштабным сегодняшний ракетный удар по энергетическим объектам страны.

Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины
Уменьшение пропускной способности железных дорог мешает Киеву маневрировать резервами, отмечают эксперты

«Это самый масштабный обстрел энергосистемы ‹...› Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Галущенко отметил, что удары наносились во вторник по всей энергетике Украины — «по объектам генерации и по системе передачи электроэнергии». По его словам, ситуация с энергоснабжением в стране сейчас критическая.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. По его словам, было нанесено 85 ракетных ударов. А замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко указал, что в результате ударов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в беседе с «Известиями», что экономике Украины грозит паралич, если Россия продолжит подобного рода удары в течение декабря-января. Он добавил, что в случае такого развития сценария на Украине начнутся волнения среди населения, которые, в свою очередь, заставят киевский режим изменить свою политику и сесть за стол переговоров с Россией.

Многие населенные пункты Молдавии во вторник также остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и в других крупных городах. Вице-премьер республики Андрей Спыну пояснил, что причиной стало аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022