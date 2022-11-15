На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал самым масштабным сегодняшний ракетный удар по энергетическим объектам страны.

«Это самый масштабный обстрел энергосистемы ‹...› Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Галущенко отметил, что удары наносились во вторник по всей энергетике Украины — «по объектам генерации и по системе передачи электроэнергии». По его словам, ситуация с энергоснабжением в стране сейчас критическая.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. По его словам, было нанесено 85 ракетных ударов. А замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко указал, что в результате ударов повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в беседе с «Известиями», что экономике Украины грозит паралич, если Россия продолжит подобного рода удары в течение декабря-января. Он добавил, что в случае такого развития сценария на Украине начнутся волнения среди населения, которые, в свою очередь, заставят киевский режим изменить свою политику и сесть за стол переговоров с Россией.

Многие населенные пункты Молдавии во вторник также остались без электроэнергии, перебои наблюдаются в столице Кишиневе и в других крупных городах. Вице-премьер республики Андрей Спыну пояснил, что причиной стало аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС на фоне ракетных ударов по Украине.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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