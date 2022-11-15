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На ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась
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На ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась

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Фото: соцсети
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На 132-м км ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась. В результате ДТП водитель погиб, сообщили 15 ноября в пресс-службе областного ГУ МВД.

Авария произошла во вторник в районе 19:10 (мск). По предварительной информации, водитель наехал на ограждение и вылетел с моста на обочину дороги. Затем фура загорелась.

В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 15 ноября в аварии с участием автобуса на юге Москвы пострадали два человека. Ранения получили пассажир автобуса и водитель легковушки.

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