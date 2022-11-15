Ермак назвал ракетные удары по Украине ответом на речь Зеленского

Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам украинской инфраструктуры в ответ на обращение лидера Украины Владимира Зеленского во время саммита G20, считает глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков. В офисе президента Украины назвали критической ситуацию в стране. Позже там также сообщили, что по Украине выпустили более 90 ракет, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны.

«Россия отвечает на мощное выступление Зеленского на G20 новым ракетным ударом», — написал Ермак на своей странице в Twitter после этого.

Выступление Зеленского, о котором говорит Ермак, состоялось 15 ноября на саммите G20 15 ноября в онлайн-формате. Во время него украинский президент, помимо прочего, озвучил 10 пунктов своей формулы для установления мира с Россией.

Также он заявил, что новые минские соглашения невозможны. Помимо этого, в рамках саммита G20 Зеленский предложил произвести обмен военнопленными с российской стороной по формуле «всех на всех». Он обратил внимание на то, что в эту формулу должны войти также мирные граждане, которые выехали на территорию РФ.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. 10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. Президент РФ Владимир Путин также сказал, что позиция российской стороны по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.