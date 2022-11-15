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Эксперты РОЦИТ определили типы деструктивно влияющего на психику детей контента

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack
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В Общественной палате России 15 ноября состоялся первый из серии образовательных круглых столов, посвященных борьбе с распространением деструктивного контента в Сети.

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Эксперты обсудили промежуточные результаты работы по реализации поручения президента России Владимира Путина о создании реестра подобной информации.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин сообщил, что Центр подготовил предложения по составлению категоризатора деструктивного контента.

Экспертами РОЦИТ было проанализировано более 1,5 млн сообщений в социальных сетях. Суммарное количество просмотров этих сообщений превысило 2 млрд.

Благодаря проведенному анализу удалось выделить девять категорий деструктивной информации. Это контент построенный на сексуализации несовершеннолетних; пропагандирующий проявления насилия в отношении людей; популяризирующий самоповреждение; продвигающий проявление насилия в отношении животных; культивирующий киберунижение; популяризирующий оккультные услуги, направленные на причинение вреда жизни, здоровью, репутации и имуществу;

Кроме того, это контент подрывающий нормы поведения в семье и школе; популяризирующий нетрадиционные модели межполовых отношений, гендерной идентификации, доступный для несовершеннолетних или ориентированный на несовершеннолетних и ложная информация о пользе либо отсутствии вреда от употребления снюсов, вейпов, электронных сигарет.

После обсуждения экспертами в рамках круглых столов в Общественной палате категоризатор будет утвержден в финальной версии и передан интернет-площадкам.

Второй круглый стол, посвященный борьбе с деструктивным контентом, состоится в Общественной палате России 18 ноября.

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