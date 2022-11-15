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Совбез ООН проведет 16 ноября заседание по ситуации на Украине

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Совет Безопасности ООН в среду организует заседание, посвященное Украине. Об этом говорится в распространенной 15 ноября программе работы Совбеза.

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Заседание намечено на 23:00 по московскому времени. Тема обсуждения звучит как «поддержание мира и безопасности» на Украине.

В понедельник Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Проект подразумевает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

В тот же день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал проект однобоким и абсурдным с правовой точки зрения документом. По его словам, он на уровне ООН легализует неприкрытый грабеж международного масштаба.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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