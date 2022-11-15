Драка подростков с охраной в московском ТЦ попала на видео

Во внутреннем дворе торгового центра «Метрополис» в Москве произошла драка между охранниками и операторами игровых автоматов. Видео конфликта попало в распоряжение «Известий» 15 ноября.

На записи видно, как трое подростков вышли из торгового центра через служебный вход с мешком игрушек и инструментами. Они привлекли внимание охранников, которые решили, что произошло ограбление.

Один из операторов показал разрешение на проведение работ, однако сотрудник охраны набросился на него, после чего завязалась массовая драка. Подростки защищались с помощью стремянки и перцового баллончика.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали семь человек в Москве, в том числе юношу 2005 года рождения. В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку.