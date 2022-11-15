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Эксперты предрекли Украине экономический паралич из-за ударов по инфраструктуре

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Экономике Украины грозит паралич из-за последствий ударов России по энергетической инфраструктуре страны. Такое мнение выразил 15 ноября в беседе с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Эффективность ударов оказалась достаточно высокой. Как показывают заявления ряда руководителей городов, включая Киев, а также самого Зеленского, ситуация в стране достаточно сложная. Если Россия продолжит подобного рода удары в течение декабря-января, то экономика Украины окажется парализована», — рассказал Кнутов.

Он отметил, что в случае такого развития сценария на Украине начнутся волнения среди населения, которые, в свою очередь, заставят киевский режим изменить свою политику и сесть за стол переговоров с Россией.

Эксперт напомнил, что российские войска начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, основываясь на том, что подстанции в том числе снабжают и различные военные объекты.

«Идет электроснабжение оборонных предприятий, мастерских, узлов связи, пунктов управления. Таким образом, военная инфраструктура лишается электроснабжения», — пояснил он.

Такого же мнения придерживается и политолог Игорь Никулин. Он выразил надежду, что такая тактика Москвы заставит Киев сесть за стол переговоров.

«Если Россия продолжит точечные удары, то Украина не продержится более 100 дней, если будут наноситься каждый день», — указал эксперт.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков. После этого в офисе президента Украины назвали критической ситуацию в стране. Сам президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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