Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины

В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business.

«Я не думаю, что мы позволим (победить. — Ред). Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS», — сказал Келлог.

При этом он отметил, что решение об отводе российских войск на левый берег Днепра было правильным тактическим ходом, ведь теперь между украинскими и российскими войсками находится крупная река. А разрушение Антоновского моста создало «огромное препятствие» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Келлог также уверен, что наступление зимы даст российским военным преимущество, так как это позволит им перегруппироваться.

«Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы», — заключил генерал США в отставке.

11 ноября в Госдепартаменте страны заявили, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Конечной целью в Пентагоне назвали формирование на Украине интегрированной системы ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

В общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Москва неоднократно отмечала тот факт, что многочисленными поставками оружия Киеву страны Запада только затягивают конфликт и становятся его участниками. Власти РФ указывали, что Вооруженные силы России на Украине противостоят по сути всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».