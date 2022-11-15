Реклама
Прямой эфир
Мир
Тернопольская область Украины на 90% осталась без электроснабжения
Экономика
Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2023 год
Мир
Варшава обвинила Берлин в попытках сменить власть в Польше
Спорт
Ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет в 2023 году в России
Мир
Молдавия допустила приостановку работы КПП на границе с Украиной
Мир
Медведев назвал резолюцию ООН о «репарациях» Украине беззаконным решением
Мир
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Мир
На Украине повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры
Мир
Совбез ООН проведет 16 ноября заседание по ситуации на Украине
Мир
Ермак назвал ракетные удары по Украине ответом на речь Зеленского
Происшествия
На ЦКАД в Подмосковье фура вылетела с моста и загорелась
Мир
На Украине назвали сегодняшний удар по энергосистеме страны самым масштабным
Сюжет:

Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины

Генерал-лейтенант США в отставке Келлог: США не хотят победы Украины
0
Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в эфире Fox Business.

Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
Украина активно ведет террористическую работу по РФ при полной поддержке и спонсорстве Вашингтона

«Я не думаю, что мы позволим (победить. — Ред). Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. Например, они только сейчас начинают принимать поставки NASAMS, мы очень медленно поставляем им HIMARS», — сказал Келлог.

При этом он отметил, что решение об отводе российских войск на левый берег Днепра было правильным тактическим ходом, ведь теперь между украинскими и российскими войсками находится крупная река. А разрушение Антоновского моста создало «огромное препятствие» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Келлог также уверен, что наступление зимы даст российским военным преимущество, так как это позволит им перегруппироваться.

«Так что мы как бы виноваты в этом, но и остальной западный мир тоже виноват, что не вооружает и не подталкивает украинцев так сильно, как следовало бы», — заключил генерал США в отставке.

11 ноября в Госдепартаменте страны заявили, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Конечной целью в Пентагоне назвали формирование на Украине интегрированной системы ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

В общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Москва неоднократно отмечала тот факт, что многочисленными поставками оружия Киеву страны Запада только затягивают конфликт и становятся его участниками. Власти РФ указывали, что Вооруженные силы России на Украине противостоят по сути всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022