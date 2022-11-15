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Медведев назвал резолюцию ООН о «репарациях» Украине беззаконным решением

Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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России придется изымать имущество частных инвесторов в случае конфискации российских активов на основании принятой ООН резолюции о репарациях Украине. Об этом 15 ноября заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — написал он в Telegram.

Медведев отметил, что стоимость иностранного имущества в России превышает $300 млрд, благодаря чему удастся компенсировать украденные активы.

«В целом это печально: ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет. И свет тушат. На следующий день», — добавил зампред Совбеза.

Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России. За документ 14 ноября проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через Генеральную ассамблею (ГА) ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

На следующий день глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И заявили, что отрицательно отнеслись к резолюции ГА ООН о конфискации российских активов для якобы компенсаций Украине.

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