Молдавия допустила приостановку работы КПП на границе с Украиной

Пограничная полиция Молдавии предупредила о возможной приостановке работы одного из КПП на молдавско-украинском участке границы. Об этом 15 ноября сообщил портал Noi.

Речь идет о пункте пропуска «Крива-Мамалыга». Причиной названы соображения безопасности.

«Украинская сторона сообщает о риске воздушной атаки», — отметили в погранслужбе.

Участникам дорожного движения рекомендовали заранее выбирать другие КПП поблизости.

КПП «Крива-Мамалыга» находится на границе Молдавии, вблизи села Мамалыга Новоселицкого района Черновицкой области Украины.

Ранее во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Главы областных администраций призвали всех находиться в укрытиях. Взрывы также слышались в городе Никополе Днепропетровской области.

На фоне взрывов в Киеве было введено экстренное отключение света. В этот же день мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов произошло во вторник в Киеве и Киевской области. По его данным, несколько ракет сбили противовоздушной обороной над Киевом.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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