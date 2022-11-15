Замглавы офиса Зеленского Тимошенко назвал критической ситуацию с электричеством в стране

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал 15 ноября критической ситуацию в стране из-за ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

«Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений», — написал он в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что экстренные аварийные отключения необходимы, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить аварий на оборудовании.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. По его словам, по территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов. Он также не исключил, что впереди еще может быть около 20 ударов.

Украинское издание «Страна.ua» также сообщило, в работе интернета на Украине отмечаются сильные перебои.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Киев, Кривой Рог, Житомир, Харьков.

Накануне посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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