Количество российских выпускников IT-специальностей превысило европейский уровень

Российские вузы в 2021 году выпустили 42,7 тыс. IT-специалистов. Сообщают аналитики. Доля отучившихся по этому профилю превысила среднеевропейский уровень, передает телеканал «Известия». Совокупно за пять лет российские вузы подготовили порядка 220 тыс. профессионалов. Около 80% из них будут работать по специальности.

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