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В России просроченную еду будут продавать на бирже вторсырья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Хлеб, фрукты, овощи и снеки с истекшим сроком годности планируют продавать на бирже вторсырья (принадлежит Российскому экологическому оператору, РЭО). Российский экологический оператор и «Магнит» разработают механизм, который позволит вовлечь пищевые отходы в хозяйственный оборот. Речь идет о поправках в профильное регулирование, что узаконит такой путь. Розничная сеть уже зарегистрировалась на бирже, которую оператор запустил в сентябре. Об этом «Известиям» сообщили в РЭО.

Чего негодно: ритейл начнет продавать просрочку
Кто может стать покупателем испортившихся продуктов и законно ли это

«Ежегодно в России образуется около 16 млн т пищевых отходов — это 30% от всего объема твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас они — источник загрязнения почвы, воды и воздуха. Новое партнерство РЭО с «Магнитом» поможет разработать подход для продажи пришедших в негодность продуктов», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он отметил, что на бирже запустят новый модуль, на котором будут продавать продукцию неживотного происхождения (для нее не нужна ветеринарная экспертиза). Это хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие, дополнил эксперт.

Такой подход, уверены в РЭО, позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются утилизацией вторсырьем и имеют необходимые лицензии.

На электронной торговой площадке розничные сети смогут продавать испорченные или просроченные продукты питания тем, кто сможет их перерабатывать. Например, в удобрения и корма для животных. Это позволит сократить объем пищевых отходов, которые обычно передают для уничтожения или размещения на полигоне, а также продлить жизненный цикл продукции. Сейчас прорабатывается вопрос о том, следует ли использовать такие отходы для культивирования личинок мух, но однозначного решения по этому вопросу пока нет.

«Магнит» первым из российских розничных сетей объявил о намерении запустить пилотный проект по передаче пришедших в негодность продуктов питания на переработку. В рамках сотрудничества эксперты компании планируют предложить для модуля необходимые параметры, включая критерии отбора контрагентов, а также протестировать весь механизм реализации.

«Мы видим, что запрос на внедрение такого механизма у участников рынка ежегодно растет. Новый модуль на электронной торговой площадке РЭО может позволить упростить поиск добросовестных верифицированных партнеров, проводить операции купли-продажи, передачу пищевых отходов на переработку, анализировать их стоимость», — отметили в «Магните».

Еще 18 августа сообщалось, что ритейлер проводит поиски покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства. Тогда в документах компании говорилось, что выбраны партнеры и заключаются договоры.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупные торговые сети, уже оценивала средние потери продуктов питания — это до 7% от розничного товарооборота. Ежегодный объем пищевых отходов в организациях, входящих в АКОРТ, может составлять 700 тыс. т, отмечали в ассоциации.

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