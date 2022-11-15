Тернопольская область Украины на 90% осталась без электроснабжения

Тернопольская область Украины оказалась обесточена на 90%, сообщил 15 ноября глава областной военной администрации региона Владимир Труш.

«Подготовьте пауэрбанки и другие источники питания. Также могут возникнуть проблемы со связью», — написал Труш.

Он также отметил со ссылкой национальной энергетической компании «Укрэнерго», что сейчас по всей территории Украины введены аварийные отключения света.

По его словам, воздушная тревога в области продолжается, а угроза ракетных ударов сохраняется.

Мэр Тернополя Сергей Надал, в свою очередь, также обрисовал картину в городе. По его словам, там нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и прочее.

Ранее в этот день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что по территории страны было нанесено 85 ракетных ударов, которые отключили энергетику во многих городах.

В офисе Зеленского назвали критической ситуацию на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Во вторник в нескольких регионах страны отключилось электричество из-за ударов по инфраструктуре. Такие сообщения поступали, в частности, из Харьковской области. Полностью обесточен оказался Житомир. В Киеве ввели экстренное отключение света.

14 ноября посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что «гуманитарная ситуация в стране стала катастрофической» из-за ракетных ударов со стороны российских войск, которые привели к выводу из строя до 40% энергосистемы страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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