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В ГД отреагировали на предложение Зеленского добавить порты в зерновую сделку

Депутат ГД Нифантьев раскритиковал предложение Зеленского расширить зерновую сделку на порты Николаев и Ольвия
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Депутат Госдумы Евгений Нифантьев 15 ноября прокомментировал «Известиям» предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить действие зерновой сделки на порты Николаевской области.

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Ранее в этот же день Зеленский предложил добавить в соглашение порты Николаев и Ольвия, а также выступил за бессрочное продление зерновой сделки.

«На мой взгляд Зеленский пытается данным предложением решить не проблему вывоза зерна, а проблему неприкосновенности территорий. Это уловка, позволяющая неонацистскому режиму поставить под защиту ООН часть своей территории, не более того», — сказал он.

Нифантьев подчеркнул, что Россия будет выполнять зерновую сделку, если возьмет на себя такие обязательства.

«Расширение зерновой сделки на порты Николаева и Ольвия сделают невозможными потенциальное военное давление на портовую инфраструктуру, что России не выгодно. При этом надо понимать, что у Украины нет столько зерна, с объемом которого не справится Одесса», — отметил депутат.

Предложение Зеленского сделать бессрочной зерновую сделку Нифантьев раскритиковал, так как парламентарий не уверен, что Украина достойна таких преференций.

Депутат рассказал, что Зеленскому необходимо сделать для полноценной работы украинской морской инфраструктуры. Во-первых, отдать приказ об окончании боевых действия. Во-вторых, приступить к выполнению условий нормализации российско-украинских отношений. В-третьих, признать суверенитет России над Крымом, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями. Нифантьев также добавил, что Украина должна объявить о нейтральном военно-политическом курсе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

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