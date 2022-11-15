Варшава обвинила Берлин в попытках сменить власть в Польше

Германия вместе с Евросоюзом (ЕС) стремится сменить власть в Польше. Об этом заявил замминистра юстиции республики Себастьян Калета в интервью Die Welt, комментируя блокировку выплаты €36 млрд из фонда для борьбы с пандемией коронавируса со стороны ЕС.

По его словам, Польша подвергается циничной атаке из стран Западной Европы.

«Мы вынуждены предположить, что политики в Брюсселе действуют злонамеренно и добиваются смены власти в Польше. Этого мы терпеть не можем», — сказал Калета.

Он возмутился, что Евросоюз затягивает передачу средств и, помимо этого, грозит не выплатить еще €75 млрд из бюджета союза. Он также коснулся позиции Германии, заявив, что Берлин стремится навязать свою волю Варшаве.

Фонд для борьбы с пандемией COVID-19 создан в апреле 2020 года шагом для борьбы с негативными экономическими последствиями пандемии. Гарантийный фонд предусматривает взносы от всех 27 государств – членов ЕС. При этом Брюссель имеет право не давать деньги в том случае, если, по его мнению, возникают проблемы с верховенством права в стране.

В июне Еврокомиссия (ЕК) одобрила план восстановления польской экономики на сумму более €35 млрд — €23,9 млрд в дотациях и €11,5 млрд в виде кредитов в рамках Фонда восстановления после пандемии, — несмотря на то что у Брюсселя по-прежнему остаются претензии из-за судебной реформы, которую в Варшаве начали четыре года назад.

Однако впоследствии ЕК не разблокировала средства для Польши, посчитав усилия Варшавы недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства. В Польше назвали это решение «неожиданным и тяжелым ударом» для властей страны.

Ранее, 27 октября 2021 года, суд ЕС наложил на Польшу штраф в €1 млн в день до отмены положений судебной реформы, которые не устраивают Брюссель.