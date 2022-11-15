Глава МИД Нидерландов укрылся в бомбоубежище во время взрывов в Киеве

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра укрылся в бомбоубежище во время взрывов в Киеве. Об этом 15 ноября сообщил телеканал CNN.

Во вторник утром Хукстра прибыл в столицу Украины на встречу с официальными лицами. Как дипломат рассказал журналистам, для него важно посмотреть на происходящие события своими глазами.

По его словам, на ракетные удары по украинским городам может быть один ответ. «И это — продолжать поддерживать Украину, продолжать поставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над оказанием гуманитарной помощи», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее во вторник на фоне взрывов в Киеве было введено экстренное отключение света. В этот же день мэр города Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов произошло во вторник в Киеве и Киевской области. По его данным, несколько ракет сбили противовоздушной обороной (ПВО) над Киевом.

Также во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Главы областных администраций призвали всех находиться в укрытиях. Взрывы также слышались в городе Никополе Днепропетровской области.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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