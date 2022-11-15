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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

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Фото: соцсети
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Взрывы вновь звучат вечером 15 ноября в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в разных городах страны, включая Кривой Рог, Житомир, Харьков.

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После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во многих городах страны после российских ударов фиксируются отключения электроэнергии. По его словам, по территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов.

«Восемьдесят пять ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре. Еще впереди может быть около 20 ударов», — сказал он в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

В офисе Зеленского также сообщили, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры стала критической.

Кроме того, по данным украинского издания «Страна.ua», в работе интернета на Украине также отмечаются сильные перебои.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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