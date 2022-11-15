Правительство расширило возможность бесплатных авиаперелетов для детей с тяжелыми заболеваниями

С 1 января дети-инвалиды смогут бесплатно летать до места лечения. Льгота касается пациентов с онкологическими заболеваниями, гематологическими заболеваниями, иммунологическими заболеваниями, передает телеканал «Известия». Бесплатный авиаперелет будет предоставляться и для родителя или сопровождающего. Льгота действует, если дорога к месту лечения на поезде занимает более 12 часов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.