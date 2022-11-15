Врач назвала жажду симптомом ряда заболеваний

Жажда может быть тревожным симптомом ряда заболеваний, в том числе диабета. Об этом 15 ноября заявила врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Мария Лисина.

«Выступает причиной жажды и «несахарный диабет». <...> недостаточное выделение гипофизом в кровь антидиуретического гормона нарушает способность почек реабсорбировать и концентрировать мочу, что приводит к выделению большого количества неконцентрированной мочи и, соответственно, к жажде», — отметила терапевт в беседе с «Газетой.Ru».

Жажда также может говорить о проблемах в работе щитовидной железы и надпочечников.

Она подчеркнула, что если жажда сопровождается снижением веса, необходимо обратиться к специалисту, чтобы составить план обследования и выявить причину расстройства.

Накануне врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала, как снизить уровень холестерина и уменьшить риск возникновения сахарного диабета. Она отметила, что прежде всего следует отказаться от употребления продуктов с большим содержанием насыщенных жиров. К ним относятся яйца, красное мясо, кисломолочные продукты с повышенным уровнем жира, сало.