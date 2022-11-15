Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Общество
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Мир
Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Индонезию
Мир
Боррель заявил о необходимости потратить на оборону стран ЕС еще €70 млрд
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
На Украине сотовые операторы ограничили работу для экономии электричества
Мир
Трамп намерен объявить о планах баллотироваться в президенты США в 05:00 мск
Мир
В Киеве ввели экстренное отключение света
Мир
В конгрессе США призвали резко сократить поддержку Киева и начать расследование
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Мир
В офисе Зеленского назвали критической ситуацию после ударов по объектам инфраструктуры

Эксперт рассказал о перспективе российского аналога SWIFT

Эксперт Шатов: с учетом текущего геополитического фактора роль СПФС может значительно вырасти
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) доказала свою эффективность, и ее роль может значительно вырасти, рассказал «Известиям» 15 ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Без третьих лиц: в ШОС хотят создать свою систему банковских платежей
Что она даст входящим в организацию странам

Как объяснил эксперт, СПФС позволяет обрабатывать сообщения как собственного, так и международного образца. Ей пользуется около 400 компаний и банков из 12 стран мира.

По его мнению, у нее есть определенные недостатки по сравнению со SWIFT в плане ограниченного функционала, связанные, к примеру, с пересылкой объемных реестров в рамках одного сообщения и функционалом трансграничных расчетов.

«Тем не менее система доказала свою эффективность, и с учетом текущего геополитического фактора ее роль может значительно вырасти, учитывая, что, помимо стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.) и БРИКС, активный интерес к ней проявляют банки из Малайзии и Филиппин», — подчеркнул Шатов.

Как напомнил эксперт, СПФС начала полноценно функционировать в России в 2015 году и появилась под эгидой Банка России как альтернативный по отношению к системе SWIFT канал межбанковского взаимодействия, который может быть задействован как резервный в случае отключения страны от SWIFT.

«В 2017 году Банк России предложил использовать СПФС не только банкам, но и корпорациям. Мегарегулятор еще в 2018 году заявлял, что прорабатывается возможность использования блокчейн платформы «Мастерчейн» на базе модификации протокола Ethereum для создания единого платежного пространства в рамках ЕАЭС», — отметил эксперт.

По его словам, в конце 2019 года к СПФС начали присоединяться банковские системы стран БРИКС, в первую очередь Индии и Китая, в то же время была установлена связь СПФС с иранской системой SEPAM.

«Цель Банка России состоит в доведении доли СПФС в рамках внутрироссийских расчетов до 30% к 2023 году», — уточнил он.

Ранее 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что трафик Системы передачи финансовых сообщений вырос почти на четверть и может продолжить расти.

Еще 29 июня Набиуллина сообщила о том, что СПФС используется 70 иностранными организациями из 12 стран, и подчеркнула, что регулятор готов всех присоединить к системе, технические решения для этого есть.

Евросоюз в середине июня отключил от межбанковской системы SWIFT ряд российских банков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022