Эксперт рассказал о перспективе российского аналога SWIFT

Система передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) доказала свою эффективность, и ее роль может значительно вырасти, рассказал «Известиям» 15 ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Как объяснил эксперт, СПФС позволяет обрабатывать сообщения как собственного, так и международного образца. Ей пользуется около 400 компаний и банков из 12 стран мира.

По его мнению, у нее есть определенные недостатки по сравнению со SWIFT в плане ограниченного функционала, связанные, к примеру, с пересылкой объемных реестров в рамках одного сообщения и функционалом трансграничных расчетов.

«Тем не менее система доказала свою эффективность, и с учетом текущего геополитического фактора ее роль может значительно вырасти, учитывая, что, помимо стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.) и БРИКС, активный интерес к ней проявляют банки из Малайзии и Филиппин», — подчеркнул Шатов.

Как напомнил эксперт, СПФС начала полноценно функционировать в России в 2015 году и появилась под эгидой Банка России как альтернативный по отношению к системе SWIFT канал межбанковского взаимодействия, который может быть задействован как резервный в случае отключения страны от SWIFT.

«В 2017 году Банк России предложил использовать СПФС не только банкам, но и корпорациям. Мегарегулятор еще в 2018 году заявлял, что прорабатывается возможность использования блокчейн платформы «Мастерчейн» на базе модификации протокола Ethereum для создания единого платежного пространства в рамках ЕАЭС», — отметил эксперт.

По его словам, в конце 2019 года к СПФС начали присоединяться банковские системы стран БРИКС, в первую очередь Индии и Китая, в то же время была установлена связь СПФС с иранской системой SEPAM.

«Цель Банка России состоит в доведении доли СПФС в рамках внутрироссийских расчетов до 30% к 2023 году», — уточнил он.

Ранее 15 ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что трафик Системы передачи финансовых сообщений вырос почти на четверть и может продолжить расти.

Еще 29 июня Набиуллина сообщила о том, что СПФС используется 70 иностранными организациями из 12 стран, и подчеркнула, что регулятор готов всех присоединить к системе, технические решения для этого есть.

Евросоюз в середине июня отключил от межбанковской системы SWIFT ряд российских банков.