Набиуллина назвала необходимой структурную перестройку экономики

Экономическая ситуация может ухудшиться, но даже в новых условиях надо провести структурную перестройку российской экономики. Об этом 15 ноября в ходе выступления в Госдуме заявила председатель Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

Она также призвала «очень трезво смотреть на ситуацию». По словам финансиста, надо быть готовыми к любому развитию ситуации.

«Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — добавила она.

По словам главы регулятора, задачей сотрудников финсектора и денежно-кредитной политики стало решение вопроса финансирования структурной перестройки экономики.

Важно также решить, каким образом профинансировать предстоящие реформы, заключила глава ЦБ.

Набиуллина также сообщила, что российская банковская система стабильна и на рынке не осталось «хронически неустойчивых банков».

На прошлой неделе на форуме Finopolis Набиуллина заявила, что будущее в настоящее время как никогда туманно.