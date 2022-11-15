Тело мужчины обнаружили возле гаражей на Боровском шоссе в Москве

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено около гаражного комплекса на Боровском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Причина смерти не уточняется.

На месте находятся сотрудники полиции. Их работу координирует Солнцевский межрайонный прокурор Эдуард Брежнев.

«Установление всех обстоятельств и принятие следственным органом процессуального решения по данному факту находится на контроле в прокуратуре», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями нашли в мусорном баке на юго-западе Москвы. Тело было найдено вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой. Его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело.