СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве и Киевской области

Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом вечером во вторник, 15 ноября, сообщило украинское издание Klymenko Time.

Количество взрывов и районы, где они произошли, не называются. В Киеве начались отключения электричества. В украинской столице и области объявлена воздушная тревога.

«В Киеве слышны взрывы. По предварительным данным, работает ПВО», — сообщил телеканал «Перший».

О взрывах также сообщают власти Львова, Ровно, Житомира, Хмельницкого и других областных центров Украины. Метро Харькова остановило работу. В Житомире полностью отключено электричество и водоснабжение.

По данным украинского издания «Страна.ua», без электроснабжения также остались часть Львова, Изюм и Изюмский район Харьковской области.

Во вторник по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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