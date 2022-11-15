В РАН усомнились в эффективности расследования военной помощи США Украине

Расследование по расходованию Киевом отправленных американской стороной средств может быть проведено, но вряд ли к чему-то приведет. Об этом 15 ноября «Известиям» заявила кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Ранее в этот день конгрессмен от республиканской партии Томас Мэсси сказал, что США должны немедленно сократить военную и экономическую помощь Украине и начать расследование в отношении расходованию уже отправленных денег.

«Поскольку республиканцев стало побольше в конгрессе, они будут инициировать такие расследования. Вопрос в том, к чему это может привести, поскольку всё равно в сенате у демократов осталось большинство, то есть возможно такие расследования будут затягиваться. Вероятность того, что эти расследования будут заканчиваться отводом денег — маловероятно», — сказала Журавлева.

По ее мнению, расследование — это возможность конгресса показать свою вовлеченность в процесс финансирования и показать то, что они контролируют действия президента США Джо Байдена.

«Это скорее направлено на внутреннюю аудиторию, чем на то, чтобы отменить какую-то конкретную финансовую помощь», — заключила эксперт.

10 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, заявила о планах Вашингтона помочь Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

При этом бывшая помощница сенатора от американского штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон отметила, что власти США должны сократить объемы помощи, предоставляемой Украине, и направить ресурсы на потребности граждан страны.

Тогда же Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Москва неоднократно отмечала тот факт, что многочисленными поставками оружия Киеву страны Запада только затягивают конфликт и становятся его участниками. Власти РФ указывали, что Вооруженные силы России на Украине противостоят по сути всему блоку НАТО.

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