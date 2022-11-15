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Глава Новой Каховки рассказал о круглосуточных обстрелах ВСУ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viktor Koshmal
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Обстрелы Новой Каховки в Херсонской области продолжаются почти круглосуточно. Об этом 15 ноября заявил глава администрации Леонид Леонтьев.

«Обстановка стабильно-напряженная, но никто не теряет разума, не впадает в панику. Идет активный вывоз людей, потому что все почувствовали на себе тревожную ситуации. Обстрелы осуществляются практически круглосуточно. Качество обстрелов изменилось в худшую сторону — снаряды летят непосредственно в город. Гибнут и ранено очень много людей. Женщины, дети и много старичков», — заявил он «Известиям».

Леонтьев рассказал, что от обстрелов пострадала женщина, чей сын служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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«Сотрудники полиции эвакуировали женщину с пятью ранениями. У женщины сын находится в ВСУ. Эта женщина сейчас находится в больнице. У нее пять ранений — шея, живот, бедро, голова. Прямо осколок был в голове. И слова по отношению к сыну, она говорит: «Как же так, сын воюет против матери». Это дословно», — сообщил мэр.

По словам Леонтьева, в городе есть проблемы с энергообеспечением. Он также опроверг сообщения о том, что в Новую Каховку зашли ВСУ.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов ВСУ. Они передислоцировались в безопасные районы Херсонской области.

Информацию о вывозе жителей подтвердил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что их перемещают в глубь региона. По словам Сальдо, люди уезжают из соображений безопасности.

Также губернатор заявил, что турбины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на сегодняшний день не вырабатывают электроэнергию. По его словам, если украинские боевики не подорвут плотину Каховской ГЭС, то ее можно будет снова восстановить в течение года.

Накануне, 13 ноября, Леонтьев рассказал, что украинские войска продолжают интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя.

18 октября Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Президент России Владимир Путин объявил о ее проведении 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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