Британский музыкант, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс вновь заявил, что власти США несут ответственность за разжигание украинского конфликта. Об этом он сказал 14 ноября в интервью YouTube-каналу Bad Faith.

«Очевидно, что с самого начала не нужно было осуществлять никаких военных поставок на Украину. Нужно было вступать в переговоры, вероятно, в 2007 году и понять это тогда, за семь лет до незаконного переворота, свергнувшего демократически избранное правительство Украины и, как мы знаем, финансируемого США», — считает музыкант.

Уотерс добавил, что начало боевых действий на Украине помогло крупным американским предпринимателям заработать на продаже вооружений. По его словам, урегулировать конфликт до достижения им открытой фазы можно было только путем переговоров.

Основатель Pink Floyd также указал на устаревшие представления Вашингтона о мире как об однополярной иерархии, которую возглавляют США. Он убежден, что такой мир сегодня невозможен, а глава государства Джо Байден и американские политики «живут прошлым».

«Если вы читали какие-либо новости из любой точки мира, то будете знать, что остальной мир, остальные три четверти населения мира не согласны с вами по поводу Украины», — подчеркнул Уотерс, указав, что позицию Вашингтона по этому вопросу поддерживают только страны Западной Европы.

Ранее, 4 октября, Уотерс назвал США наибольшим злом в мире. Музыкант также обвинил НАТО в конфликте на Украине. По его мнению, российская спецоперация по защите Донбасса началась в результате политики Североатлантического альянса. Уотерс добавил, что Россия долгие годы «пыталась избежать этого, предлагая дипломатические решения».

6 сентября Уотерс раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот не выполнил свои предвыборные обещания. Он указал на то, что Зеленский выиграл в 2019 году президентские выборы на Украине, пообещав положить конец конфликту в Донбассе, предоставить частичную автономию Донецку и Луганску и выполнить Минские соглашения. По словам музыканта, этому противостояли «некоторые политические силы» в Киеве, которые и «заставили его изменить свою политику на 180 градусов, проигнорировав желания простых украинцев». Уотерс добавил также, что на данный момент Украиной правят радикальные националисты.

В августе 2018 года музыкант Уотерс попал в базы данных сайта «Миротворец», его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Рокера внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду, участие в попытках легализации «аннексии» Крыма Россией и покушение на территориальную целостность Украины».

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся обстановки в регионе после участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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