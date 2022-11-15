Тувалу воссоздаст себя онлайн «на случай затопления» океаном

Полинезийское государство Тувалу в Тихом океане собирается воссоздать себя в онлайн-режиме для сохранения суверенитета на случай затопления океаном. Об этом заявил министр иностранных дел страны Саймон Кофе 15 ноября в видеообращении к участникам конференции ООН по изменению климата (COP-27) в Египте.

«По мере того, как наша суша исчезает, у нас нет выбора кроме того, как стать виртуальной страной. Наша земля, наш океан, наша культура — это самое ценное богатство нашего народа, и для того, чтобы уберечь его от ущерба, <...> мы переместим его в облако», — сообщил министр.

Он признал, что острова Тувалу не переживут повышения уровня океана, и текущая задача — показать потомкам, какой раньше была их родина.

Кофе заявил, что работа над созданием виртуальной версии государства идет уже год. Таким образом, страна хочет быть уверена, что после потери суши не утратит свою государственность и морские границы.

Министр также призвал и другие страны противодействовать изменению климата, иначе «весь мир присоединится к существованию онлайн» вместе с Тувалу.

В мае прошлого года министр окружающей среды Аминат Шауна заявил, что Мальдивы могут исчезнуть к 2100 году, если мир не будет бороться с изменением климата.