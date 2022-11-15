Аэропорты предложили использовать международные терминалы для внутренних рейсов

Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой разрешить использовать международные терминалы российских аэропортов для обслуживания внутрироссийских рейсов. Об этом в ходе профильной авиационной сессии в рамках «Транспортной недели» 15 ноября сообщил исполнительный директор МАА Сергей Никотин.

«Мы обратились в Минтранс, <…> чтобы международные аэропорты, которые сейчас в минусе (по международному пассажиропотоку. — Ред.), чтобы им позволили использовать их терминалы в том числе для выполнения внутрироссийских полетов», — сказал Никотин.

Он добавил, что эта инициатива повлечет проблемы, связанные с установлением пунктов пропуска, с написанием нормативных актов силовых структур, таможни.

«Но если мы радуемся развитию внутренних перевозок, дайте аэропортам возможность использовать те мощности, которые они могут использовать», — заключил Никотин.

Федеральная антимонопольная служба России 14 сентября предложила правительству РФ реформировать подход к расчету стоимости инвестпроектов по строительству и реконструкции аэропортов в России. По мнению специалистов службы, мера поможет сократить стоимость обслуживания в аэропортах для перевозчиков, снизить риски резкого роста цен на авиабилеты.