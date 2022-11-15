В Москве охранники ТЦ подрались с операторами вендинговых автоматов

В московском торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе произошла драка между охранниками и операторами торговых автоматов. Об этом 15 ноября сообщил источник ТАСС.

«Три человека зашли в торговый центр «Метрополис» для обслуживания вендинговых автоматов, не предоставив при этом охране документы. Охранники заподозрили их в краже, после чего завязался конфликт, который закончился дракой. Два человека пострадали, среди пострадавших подросток», — заявил собеседник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москву подтвердили, что 13 ноября произошла драка возле торгового центра, в которой приняли участие по меньшей мере семь человек.

«Прибывшие на место сотрудники полиции задержали семь человек, среди которых находился юноша 2005 года рождения. Установлено, что между ними произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Данные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, по ее результатам будет принято дальнейшее процессуальное решение.

13 ноября в Воронеже произошла драка между посетителями кафе и сотрудниками охраны. Конфликт начался после того, как в заведении был слома флаг Германии, из-за чего администрация вызвала группу быстрого реагирования.