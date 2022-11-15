В Херсонской области заявили о продолжении вывоза жителей региона

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вывоз жителей области в глубь региона продолжается. Об этом он сообщил 15 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, люди уезжают из соображений безопасности. Уже более 115 тыс. человек переехали с правого на левый берег Днепра с начала эвакуации, напомнил он.

Ранее во вторник в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили, что сотрудники покинули город из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передислоцировались в безопасные районы Херсонской области. Как отмечается, это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и другие населенные пункты оказались брошенными.

В городах работают бригады коммунальных предприятий и служб, а сотрудники социальных служб вместе с волонтерами обеспечивают продуктами одиноких и маломобильных пожилых людей.

В этот же день Сальдо заявил, что турбины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на сегодняшний день не вырабатывают электроэнергию. По его словам, если украинские боевики не подорвут плотину Каховской ГЭС, то ее можно будет снова восстановить в течение года.

13 ноября глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев рассказал, что украинские войска продолжают интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя.

18 октября Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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