Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
Общество
Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю
Мир
Шольц заявил о провале попыток изолировать Россию на саммите G20
Политика
ГД приняла закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка
Мир
В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России
Мир
В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Климта
Мир
В ЕС началась тренировочная миссия для украинской армии
Мир
Трамп намерен объявить о планах баллотироваться в президенты США в 05:00 мск
Мир
В Киеве ввели экстренное отключение света
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
На Украине предложили запретить россиянам въезд в страну на 100 лет
Общество
Хуснуллин заявил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода
Сюжет:

В Херсонской области заявили о продолжении вывоза жителей региона

Врио главы Херсонской области Сальдо: вывоз жителей региона продолжается
0
Фото: ТАСС/ЕРА/STRINGER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вывоз жителей области в глубь региона продолжается. Об этом он сообщил 15 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза подрыва ГЭС со стороны ВСУ сохраняется, последствия в случае аварии будут устранять не один год

По словам Сальдо, люди уезжают из соображений безопасности. Уже более 115 тыс. человек переехали с правого на левый берег Днепра с начала эвакуации, напомнил он.

Ранее во вторник в военно-гражданской администрации Новой Каховки сообщили, что сотрудники покинули город из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передислоцировались в безопасные районы Херсонской области. Как отмечается, это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и другие населенные пункты оказались брошенными.

В городах работают бригады коммунальных предприятий и служб, а сотрудники социальных служб вместе с волонтерами обеспечивают продуктами одиноких и маломобильных пожилых людей.

В этот же день Сальдо заявил, что турбины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на сегодняшний день не вырабатывают электроэнергию. По его словам, если украинские боевики не подорвут плотину Каховской ГЭС, то ее можно будет снова восстановить в течение года.

13 ноября глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев рассказал, что украинские войска продолжают интенсивные ракетные и артиллерийские обстрелы Каховской ГЭС, стремясь вывести ее из строя.

18 октября Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022