Норвегия заключила рекордное соглашение с США на поставку ракет к F-35

Власти Норвегии подписали рекордный по стоимости в своей истории контракт с США о покупке ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM-D для норвежских истребителей F-35, сумма составляет порядка пяти миллиардов норвежских крон ($500 млн). Об этом 15 ноября сообщил портал VG со ссылкой на министерство обороны королевства.

«Это очень важное соглашение как для обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества», — прокомментировал сделку министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грамм.

По его словам, ракеты раскроют потенциал платформы истребителей F35 и укрепят возможности обороны страны.

«Это особенно важно в свете сегодняшней ситуации с политикой безопасности», — добавил министр.

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну доставлены норвежские системы ПВО NASAMS и итальянские Aspide. Вооружения участвуют в боевых действиях.

С 1 ноября Вооруженные силы Норвегии повысили уровень готовности в связи с конфликтом на Украине. Власти страны отметили, что задачей армии является сохранение мира и обеспечение безопасности, предотвращение конфликтов.

В конце октября стало известно, что Норвегия продолжит поставлять оружие киевскому режиму. Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон, Киев ведет оборону страны согласно Уставу ООН.

Летом правительство Норвегии оповестило, что страна направит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Также отмечалось, что Киев получит 5 тыс. боеприпасов к ним в дополнение к уже поставленным снарядам.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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