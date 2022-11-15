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РЕН ТВ объявил о завершении съемок сериала по мотивам романа «Момент истины»

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканал РЕН ТВ завершил съемки 4-х серийной военной драмы «Операция «Неман» по мотивам легендарного романа Владимира Богомолова «Момент истины».

Роман был впервые опубликован в журнале «Новый мир» в 1974 году. Позже был многократно переиздан, переведен на три десятка языков, выдержал более ста изданий, тираж превысил несколько миллионов экземпляров. Благодаря своей документальности, психологической глубине, достоверности, внутреннему напряжению роман до сих пор считается непревзойденным шедевром военной драмы, лучшим произведением о советской военной контрразведке.

Продюсером проекта выступил Андрей Тартаков, известный по фильмам «Формула преступления», «Судья», «Марьина роща», «Лесник». Режиссировал сериал Сергей Виноградов, который снял немало заметных картин о Великой Отечественной войне. Генеральными продюсерами выступили Владимир Тюлин и Алексей Пиманов.

Лента по мотивам знаменитого романа, расскажет о событиях Великой Отечественной войны на территории недавно освобожденной советскими войсками западной Белоруссии в августе 1944 года. Оперативно-розыскная группа управления контрразведки фронта под руководством капитана Алёхина разыскивает диверсионную группу под кодовым названием «Неман». Группу диверсантов возглавляет агент Мищенко, в задачу которого входит сбор разведданных, необходимых немецкому командованию для определения направления главного удара Советской армии. Алёхин и его группа в ходе широкого поиска отрабатывает одну версию за другой, но каждый раз Мищенко удается уйти.

Сценарий написан группой талантливых авторов под руководством продюсера Андрея Тартакова.

Сериал собрал звездный актерский ансамбль: в главных ролях Александр Яценко (капитан Алехин), Алексей Кравченко (Мищенко), Алексей Макаров (старший лейтенант Таманцев), Александр Дуденков (лейтенант Блинов), Андрей Смоляков (генерал-лейтенант Егоров), Сергей Маковецкий (полковник Саламатин). В ролях также Артур Харитоненко, Ольга Белинская, Александр Абрамович и другие.

«Книга Богомолова уникальна. Автор очень хорошо знал материал, ничего не выдумывал. Ее стиль очень необычен — это внутренние монологи героев, перемешанные с подлинными документами, свидетельствами. У меня есть секрет, как переложить этот материал на язык кино. Мы не делаем экранизацию. Мы снимаем киновариант по мотивам романа, используя только характеры героев Богомолова. Такой боевик с человеческим лицом. Сценарий писался год. У нас будет свой сюжет, своя история, свой финал. Мы даже в выборе названия оставили для себя дистанцию между сериалом и романом, свободу маневра. Хотим в сериале передать атмосферу дикого напряжения, загнанности в угол, которая в то время была в освобожденной Белоруссии; этот чудовищный замес самых разных людей — от дезертиров и беглых немцев до националистов всех мастей», — поделился режиссер сериала Сергей Виноградов.

Премьера сериала планируется в эфире РЕН ТВ в 2023 году.

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