Источник сообщил о предложении Западом гарантий РФ при продлении зерновой сделки

Запад предлагает России гарантии для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса при продлении зерновой сделки. Об этом сообщает 15 ноября газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Издание также писало во вторник, что США в качестве еще одного предложения для продления зерновой сделки рассматривают возможность оказать содействие Россельхозбанку в установлении корреспондентских отношений с американскими банками.

Однако в то же время источники издания сомневаются, что США всё-таки пойдут на переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее во вторник, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

До этого, 11 ноября, в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

В сентябре ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку по перевозке аммиака российской компании «Уралхим» на мировые рынки через Украину. План предполагал, что аммиак будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать и доставлять через Черное море международная компания Trammo, оплачивая Украине услуги по перекачке и транзиту.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что готов поддержать запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. Однако Песков подчеркнул, в свою очередь, что люди и аммиак не одно и то же, отметив, что идея Зеленского неуместна.